Monza, due ragazzini senza casco in monopattino provocano un incidente (Di lunedì 19 ottobre 2020) Monza, 19 ottobre 2020 - In due, sul monopattino, senza casco. Paura ieri pomeriggio per due ragazzini di 14 e 16 anni protagonisti di un brutto incidente stradale che ha fatto temere il peggio, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 ottobre 2020), 19 ottobre 2020 - In due, sul. Paura ieri pomeriggio per duedi 14 e 16 anni protagonisti di un bruttostradale che ha fatto temere il peggio, ...

discoradioIT : Focolaio #Covid in una Rsa. Succede a #Concorezzo, #Monza. Tredici pazienti deceduti in due settimane. Solo quattro… - lulopdotcom : #automotive #racing #bmwmotorsport #bmwteamitalia #campionatoitalianogranturismo BMW Team Italia conquista due vitt… - erik_roes : RT @PizziRacing: Quarto posto per Francesco nella terza gara #F4 Italia a Monza, un risultato che chiude un fine settimana splendido per il… - periodicodaily : BMW Italia, due vittorie a Monza nel GT Sprint - PeriodicoDaily Sport - sportal_it : Il Monza perde altri due giocatori -