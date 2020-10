Massimo Giannini da 5 in terapia intensiva. Il contagio è una cosa seria, dice (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’editoriale del direttore de La Stampa, in terapia intensiva per il Covid-19: “l’epidemia è una guerra combattuta negli ospedali”. E per vincerla, dobbiamo fare di più. L’editoriale di Massimo Giannini su La Stampa inizia parlando di sé: “Oggi ‘festeggio’ quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ ospite ingrato che mi abita dentro”. L’ospite ingrato, … L'articolo Massimo Giannini da 5 in terapia intensiva. Il contagio è una cosa seria, dice proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’editoriale del direttore de La Stampa, inper il Covid-19: “l’epidemia è una guerra combattuta negli ospedali”. E per vincerla, dobbiamo fare di più. L’editoriale disu La Stampa inizia parlando di sé: “Oggi ‘festeggio’ quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all’ ospite ingrato che mi abita dentro”. L’ospite ingrato, … L'articoloda 5 in. Ilè unaproviene da leggilo.org.

