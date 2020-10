Manovra: Conte, ‘sostegno e rilancio economica italiana, restituire fiducia a paese’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 10 ott. (Adnkronos) – La Manovra varata dal governo “ha due obiettivi: sostegno e rilancio dell’economia. Abbiamo elaborato un progetto che guarda a restituire fiducia e sviluppo al paese”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per illustrare i Contenuti della Manovra. L'articolo Manovra: Conte, ‘sostegno e rilancio economica italiana, restituire fiducia a paese’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Lavarata dal governo “ha due obiettivi: sostegno edell’economia. Abbiamo elaborato un progetto che guarda ae sviluppo al paese”. Lo dice il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per illustrare inuti della. L'articolo, ‘sostegno ea paese’ CalcioWeb.

stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Manovra, Conte e Gualtieri in conferenza stampa. DIRETTA - SkyTG24 : Manovra, Conte e Gualtieri in conferenza stampa. DIRETTA - aciapparoni : RT @aciapparoni: La conferenza stampa di #Conte e #Gualtieri sulla manovra era annunciata per le 17. E' inziata con 50' minuti di ritardo:… - GHERARDIMAURO1 : RT @aciapparoni: La conferenza stampa di #Conte e #Gualtieri sulla manovra era annunciata per le 17. Siamo a 43 minuti di ritardo - clikservernet : Manovra, la conferenza stampa del presidente Conte e del ministro Gualtieri. Segui la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Conte Manovra: Conte: «Assegno unico primo tassello della riforma fiscale» Il Sole 24 ORE Manovra: Conte: «Assegno unico primo tassello della riforma fiscale»

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa per illustrare le misure della manovra, trasmessa su Facebook sulla pagina di palazzo Chigi. «Vogliamo varare una riforma del ...

Manovra: Conte, 'nonostante grave recessione nessun aumento tasse'

Non prevediamo aumenti di tasse nonostante la grave recessione. Con il decreto fiscale abbiamo invece sospeso le cartelle esattoriali". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo ...

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa per illustrare le misure della manovra, trasmessa su Facebook sulla pagina di palazzo Chigi. «Vogliamo varare una riforma del ...Non prevediamo aumenti di tasse nonostante la grave recessione. Con il decreto fiscale abbiamo invece sospeso le cartelle esattoriali". Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo ...