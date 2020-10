La Roma resta in isolamento: nuovi tamponi a Trigoria (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma - Quando sabato scorso Riccardo Calafiori è risultato positivo al Coronavirus , nella Roma è scattato l'allarme. Domenica mattina, prima della sfida con il Benevento, i tamponi sono risultati ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020)- Quando sabato scorso Riccardo Calafiori è risultato positivo al Coronavirus , nellaè scattato l'allarme. Domenica mattina, prima della sfida con il Benevento, isono risultati ...

fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - TMit_news : La Roma resta in isolamento. Nuovi test in giornata - sportli26181512 : La #Roma resta in isolamento: nuovi tamponi a Trigoria: La decisione del club giallorosso per preparare al meglio l… - salvione : La Roma resta in isolamento: nuovi tamponi a Trigoria - sportli26181512 : Calcio: Roma; squadra resta in isolamento, oggi nuovi test: (ANSA) - ROMA, 19 OTT - La positività di Riccardo Calaf… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma resta La Roma resta in isolamento: nuovi tamponi a Trigoria Corriere dello Sport.it Stop per il Covid non ferma Johnson, resta n.1 del ranking

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - E' sempre Dustin Johnson il numero 1 del golf mondiale. L'americano, costretto a saltare la CJ Cup perché positivo al Coronavirus, con un totale di 10.1514 punti è rimasto al ...

La Roma resta in isolamento: nuovi tamponi a Trigoria

ROMA - Quando sabato scorso Riccardo Calafiori è risultato positivo al Coronavirus, nella Roma è scattato l'allarme. Domenica mattina, prima della sfida con il Benevento, i tamponi sono risultati ...

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - E' sempre Dustin Johnson il numero 1 del golf mondiale. L'americano, costretto a saltare la CJ Cup perché positivo al Coronavirus, con un totale di 10.1514 punti è rimasto al ...ROMA - Quando sabato scorso Riccardo Calafiori è risultato positivo al Coronavirus, nella Roma è scattato l'allarme. Domenica mattina, prima della sfida con il Benevento, i tamponi sono risultati ...