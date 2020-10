Il partito di Evo Morales trionfa nelle elezioni in Bolivia

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono solo Exit-Poll, per il momento, ma il loro risultato ha fatto già il giro del mondo. Luis Arce, del Movimento al Socialismo, ildi Evo, dovrebbe diventare il nuovo presidente della. Secondo quanto riporta El Pais, il vantaggio elettorale di Arce sarebbe del 53% dei voti, lo stesso checonseguì nel 2005 nel corso della sua prima elezione. Un voto che viene dopo l’annullamento per frode delle contestatedel 2019 che costrinsero l’ex presidentealla fuga e scatenarono una scia infinita di polemiche, E il risultato ha già provocato un terremoto interno e superato le stesse aspettative del MAS che non pensava certo a una vittoria così schiacciante: con appena il 31.5% dei consensi infatti, il ...

Il rappresentante del partito dell’ex presidente Evo Morales, accompagnato dal candidato a vice David Choquehuanca, ha ottenuto secondo gli exit poll oltre il 50 per cento delle preferenze degli ...Ieri si sono svolte le elezioni in Bolivia per eleggere in nuovo Presidente e rinnovare tutto il parlamento. Vince il socialista Luis Arce.