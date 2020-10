Il calore profondo della Sicilia: svelati i processi che hanno portato alla sua formazione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una lotta incessante avviene nel Mediterraneo centrale, dove il bacino ionico lentamente si riduce sprofondando verso gli strati più bassi della litosfera spinto dalla placca africana al di sotto della crosta europea. Questa struttura geologica, che funziona come un vero e proprio rullo compressore, trasporta in superficie blocchi crostali che si scontrano e si sollevano formando la Sicilia. Un modello tridimensionale mostra ora le principali strutture della crosta superficiale e profonda dell’isola, svelando i processi che hanno portato alla sua formazione, e mostra le notevoli variazioni di temperatura del sottosuolo: ad una calda regione orientale, interessata da diffuse attività vulcaniche ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una lotta incessante avviene nel Mediterraneo centrale, dove il bacino ionico lentamente si riduce sprofondando verso gli strati più bassilitosfera spinto dplacca africana al di sottocrosta europea. Questa struttura geologica, che funziona come un vero e proprio rullo compressore, trasporta in superficie blocchi crostali che si scontrano e si sollevano formando la. Un modello tridimensionale mostra ora le principali strutturecrosta superficiale e profonda dell’isola, svelando ichesua, e mostra le notevoli variazioni di temperatura del sottosuolo: ad una calda regione orientale, interessata da diffuse attività vulcaniche ...

Ultime Notizie dalla rete : calore profondo Lamezia, al via il 20 ottobre triduo per commemorazione di San Giovanni Paolo II al Santuario di Cardolo Il Lametino Il grazie delle famiglie di Marco Lanteri e Maurizio Moraldo per i tanti presenti al funerale a Molini di Triora

Le famiglie hanno rivolto un grazie sentito e profondo a questa grande comunità unita che ha testimoniato vicinanza e calore in un momento di profondo sconforto e difficoltà.

