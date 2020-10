FIFA 21 | Aggiornamento per la Web App e la Companion App

(Di lunedì 19 ottobre 2020) EA Sports, tramine una breve nota, ha comunicato che è disponibile un nuovoper la Web App e laApp della modalità21 Ultimate team. L’risolve alcuni problemi legati agli sfondi dei pannelli delle due app, un problema legato alla visualizzazione dei TOTW ed alcune sovrapposizione dei testi. L’apporta delle modifiche ad entrambe le app se non diversamente specificato. Di seguito riportiamo il fix completo divulgato dalla software house canadese. Web App eApp di FUT Apportate le seguenti modifiche: Aggiornato lo sfondo sui pannelli attualmente attivi.Risolti i seguenti problemi: Ripristinati i bordi dei filtri della scheda obiettivi.In alcuni casi la Rosa TOTW non veniva ...

