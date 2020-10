Elisabetta Gregoraci, parla il presunto ex fidanzato: “Aveva un contratto con Briatore, siamo stati insieme fino al 2007” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il presunto ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere che sono stati fidanzati fino al 2007, anche quando lei era sposata con Briatore Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci, concorrente della quinta edizione del Gramde Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante la puntata di ieri a Live-Non è la d’Urso si è presentato Mino Magli, stando alle parole dell’uomo dal 2001 al 2007 avrebbe avuto una relazione con Elisabetta Gregoraci, anche quando era già sposata con Flavio Briatore. I due si sarebbero conosciuti durante un servizio fotografico svolto ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilexdiha fatto sapere che sonofidanzatial 2007, anche quando lei era sposata conAd attirare ancora una volta l’attenzione del gossip nelle ultime ore, concorrente della quinta edizione del Gramde Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante la puntata di ieri a Live-Non è la d’Urso si è presentato Mino Magli, stando alle parole dell’uomo dal 2001 al 2007 avrebbe avuto una relazione con, anche quando era già sposata con Flavio. I due si sarebbero conosciuti durante un servizio fotografico svolto ...

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #ElisabettaGregoraci rifila l’ennesimo palo a #PierpaoloPretelli, ma poi si ingelosisce perché... - blackburneyesss : RT @Emanuel48393864: BELLISSIMO, PURE LA IZZO PERCULA LA GREGORACI ADORO. Myriam:'Quentin non mi ha chiesto di sposarmi' Rossella:'È stat… - ItaTvfan : Potrà piacere o non piacere, ma se lei Elisabetta non è interessata al Velino sarà libera di fare le sue scelte amo… - supermalaxx : - CrylikeIlVolo : RT @bi_m_ascione14: Io leggendo le cazzate che sparate su Elisabetta Gregoraci e Piero -