Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo: "Troppa confidenza, ho qualcuno fuori" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci ha gelato Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip, avvisandolo che ha qualcuno fuori che l'aspetta. Elisabetta Gregoraci, prima di iniziare quest'esperienza al Grande Fratello Vip, aveva affermato di essere single e di essere pronta, qualora dovesse presentarsi l'occasione, ha trovato l'amore all'interno della casa più spiata d'Italia. L'occasione, volendo, le si è presentata … L'articolo Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo: "Troppa confidenza, ho qualcuno fuori" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

