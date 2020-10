DPCM Coronavirus: se non sono i sindaci chi deve decidere di chiudere le piazze? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera Giuseppe Conte aveva annunciato: “I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l’accesso solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o abitazioni private”. Nel testo DPCM firmato e pubblicato sul sito di palazzo Chigi quel riferimento ai primi cittadini però non c’è più: “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento -si legge nel testo approvato- può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. “Il governo, senza nemmeno affrontare il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri sera Giuseppe Conte aveva annunciato: “Ipotranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie edove si creano assembramenti, consentendo l’accesso solo a chiraggiungere esercizi commerciali o abitazioni private”. Nel testofirmato e pubblicato sul sito di palazzo Chigi quel riferimento ai primi cittadini però non c’è più: “Delle strade onei centri urbani, dove si poscreare situazioni di assembramento -si legge nel testo approvato- può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. “Il governo, senza nemmeno affrontare il ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - Adnkronos : Nuovo #Dpcm, #Conte parla alle 20 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte presenterà domenica 18 ottobre il nuovo dpcm #CORONAVIRUS - Pattycacuz : RT @Cartabellotta: Presidente #Conte la decisione di attivare o meno il #Mes va discussa in #Parlamento. Non a margine di una conferenza st… - GiorgioCarbon12 : RT @martinoloiacono: **CORONAVIRUS: CHIUSURE ANTI-ASSEMBRAMENTO, IN DPCM 'SALTA' RIFERIMENTO A SINDACI** = Agenzia battuta ieri notte all’… -