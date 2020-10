Ciani: se Calenda vuole appoggio campo largo, passi per primarie (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Paolo Ciani, esponente di Demos e uno degli otto candidati a sindaco di Roma per il centrosinistra, ha commentato negativamente le parole con le quali ieri Carlo Calenda ha annunciato la sua candidatura per il Campidoglio. “Il candidato- ha scritto su Facebook senza nominare mai Calenda- vorrebbe l’appoggio del ‘campo largo’, ma senza passare per le primarie (opzione che il ‘campo largo’ a cominciare dal Pd – azionista di maggioranza – si e’ dato per decidere il candidato). Il leader di Azione – sostiene che ‘partecipiamo al tavolo del centrosinistra e auspico un appoggio largo’. Ricordo che al medesimo tavolo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Paolo, esponente di Demos e uno degli otto candidati a sindaco di Roma per il centrosinistra, ha commentato negativamente le parole con le quali ieri Carloha annunciato la sua candidatura per il Campidoglio. “Il candidato- ha scritto su Facebook senza nominare mai- vorrebbe l’del ‘’, ma senza passare per le(opzione che il ‘’ a cominciare dal Pd – azionista di maggioranza – si e’ dato per decidere il candidato). Il leader di Azione – sostiene che ‘partecipiamo al tavolo del centrosinistra e auspico un’. Ricordo che al medesimo tavolo ...

