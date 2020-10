Che Tempo Che Fa, Jane Fonda: “Trump? Un demagogo e un tiranno. Spero che arrestino lui stavolta” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Trump? Un demagogo, un tiranno”. Jane Fonda, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, non risparmia un duro attacco al presidente degli Stati Uniti accusandolo di essere una minaccia per l’ambiente e di soffiare sulle braci del razzismo. E parlando delle imminenti elezioni, aggiunge: “Speriamo che il 3 novembre vada tutto bene e venga arrestato” Due volte premio Oscar, pioniera delle videocassette di aerobica a casa, attrice e imprenditrice, Jane Fonda era una degli ospiti più attesi della puntata di domenica 18 ottobre. “Sto bene, sono preoccupata ma sto bene – esordisce in collegamento video – fra poco ci saranno delle elezioni importantissime qui negli Stati Uniti, dove ci giochiamo il futuro del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Trump? Un, un”., ospite di Fabio Fazio a CheChe Fa, non risparmia un duro attacco al presidente degli Stati Uniti accusandolo di essere una minaccia per l’ambiente e di soffiare sulle braci del razzismo. E parlando delle imminenti elezioni, aggiunge: “Speriamo che il 3 novembre vada tutto bene e venga arrestato” Due volte premio Oscar, pioniera delle videocassette di aerobica a casa, attrice e imprenditrice,era una degli ospiti più attesi della puntata di domenica 18 ottobre. “Sto bene, sono preoccupata ma sto bene – esordisce in collegamento video – fra poco ci saranno delle elezioni importantissime qui negli Stati Uniti, dove ci giochiamo il futuro del ...

borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - acmilan : ?? 45' FINE PRIMO TEMPO ?? Che Derby, che Milan! ???? #MilanInter 3-1 #FollowTheRossonere #SempreMilan - you_trend : ?? Carlo Calenda, ospite di 'Che tempo che fa', ha confermato la candidatura a sindaco di Roma - IlPrimatoN : Calenda a Che tempo che fa annuncia la sua candidatura a sindaco di Roma: 'Gestione 5 Stelle disastrosa. Auspico ap… - AneAntone : RT @CesareSacchetti: Qualcuno ha fatto notare che l'orologio di Conte segnava le 6, ma la 'diretta' sarebbe invece stata trasmessa alle 21… -