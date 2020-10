Champions League, al via la prima giornata: ecco il programma completo (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Bayern Monaco, campione in carica, difenderà il titolo vinto lo scorso agosto nella finale contro il Psg. Inizia oggi la nuova Champions League con quattro italiane al via: Juve, Inter, Atalanta e Lazio. MARTEDI’ 20 OTTOBRE Zenit-Brugge h18.55 Dinamo Kiev-Juve h18.55 Rennes-Krasnodar h21:00 Chelsea-Siviglia h21:00 Lazio-Borussia h21:00 Barcellona-Farencvaros h21:00 Psg-Manchester United h21:00 Lipsia-Basaksehir h21:00 MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE Salisburgo-Lokomotiv Mosca h18.55 Real Madrid-Shakhtar Donetsk h18.55 Bayern-Atletico Madrid h21:00 Inter-Borussia M. h21:00 Olympiacos-Marsiglia h21:00 City-Porto h21:00 Ajax-Liverpool h21:00 Midtjylland-Atalanta h21:00 Foto: twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Bayern Monaco, campione in carica, difenderà il titolo vinto lo scorso agosto nella finale contro il Psg. Inizia oggi la nuovacon quattro italiane al via: Juve, Inter, Atalanta e Lazio. MARTEDI’ 20 OTTOBRE Zenit-Brugge h18.55 Dinamo Kiev-Juve h18.55 Rennes-Krasnodar h21:00 Chelsea-Siviglia h21:00 Lazio-Borussia h21:00 Barcellona-Farencvaros h21:00 Psg-Manchester United h21:00 Lipsia-Basaksehir h21:00 MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE Salisburgo-Lokomotiv Mosca h18.55 Real Madrid-Shakhtar Donetsk h18.55 Bayern-Atletico Madrid h21:00 Inter-Borussia M. h21:00 Olympiacos-Marsiglia h21:00 City-Porto h21:00 Ajax-Liverpool h21:00 Midtjylland-Atalanta h21:00 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La difesa dell'Inter soffre le assenze di Young e Bastoni. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Conte potrebbe risolvere gli attuali problemi.

5 La difesa dell'Inter soffre le assenze di Young e Bastoni. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come Conte potrebbe risolvere gli attuali problemi co ...

La difesa dell'Inter soffre le assenze di Young e Bastoni. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Conte potrebbe risolvere gli attuali problemi.