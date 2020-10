Calenda, il Pd non ha un suo candidato. Deve accontentarsi... (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - "Ci fosse stato un candidato forte e credibile, questo problema non si sarebbe posto. Sarebbe stato più facile per il Pd appoggiare uno dei loro. Ma uno di loro non c'è, e si devono accontentare...". Lo ha detto, a proposito della sua candidatura a sindaco di Roma, il leader di Azione, Carlo Calenda, a L'aria che tira su La7, rispondendo al segretario dem Nicola Zingaretti che aveva affermato: "A Roma c'è una bellissima comunità di centrosinistra che si sta riorganizzando e sta discutendo un manifesto e un percorso per far decidere il candidato sindaco ai romani. E' un percorso aperto a tutti quelli che vogliono partecipare e quindi anche a lui (Calenda, ndr)". "Per ora a Roma sono il candidato di Azione. Se sono candidato con il ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - "Ci fosse stato unforte e credibile, questo problema non si sarebbe posto. Sarebbe stato più facile per il Pd appoggiare uno dei loro. Ma uno di loro non c'è, e si devono accontentare...". Lo ha detto, a proposito della sua candidatura a sindaco di Roma, il leader di Azione, Carlo, a L'aria che tira su La7, rispondendo al segretario dem Nicola Zingaretti che aveva affermato: "A Roma c'è una bellissima comunità di centrosinistra che si sta riorganizzando e sta discutendo un manifesto e un percorso per far decidere ilsindaco ai romani. E' un percorso aperto a tutti quelli che vogliono partecipare e quindi anche a lui (, ndr)". "Per ora a Roma sono ildi Azione. Se sonocon il ...

