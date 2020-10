Borse europee in cauto rialzo, inclusa Piazza Affari (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le principali Borse europee avviano la settimana all’insegna della cautela, con gli investitori preoccupati per l’andamento della pandemia: i contagi continuano a crescere e in vari Paesi sono state varate nuove misure restrittive. Gli occhi degli operatori restano puntati anche sulla Brexit in attesa che si trovi una quadra su un accordo commerciale. A dare sostegno ai listini azionari del Vecchio Continente sono i dati sul PIL cinese, sotto le attese, ma in rafforzamento. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,60%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,51%, in attesa della riunione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le principaliavviano la settimana all’insegna della cautela, con gli investitori preoccupati per l’andamento della pandemia: i contagi continuano a crescere e in vari Paesi sono state varate nuove misure restrittive. Gli occhi degli operatori restano puntati anche sulla Brexit in attesa che si trovi una quadra su un accordo commerciale. A dare sostegno ai listini azionari del Vecchio Continente sono i dati sul PIL cinese, sotto le attese, ma in rafforzamento. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Lieve aumento per l’oro, che mostra undello 0,60%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,51%, in attesa della riunione ...

Assiteca_sim : #Borse europee, prevista apertura contrastata con i timori di #Covid e #Brexit. L’apertura dei #mercatifinanziari v… - PaoloTrombin : RT @MKT_INS: Apertura sopra la parità per le borse europee. A Milano il #FtseMib guadagna l’1% in area 19.580 punti. In rialzo anche il #Ca… - bizcommunityit : #Borse europee aprono in territorio positivo, oggi discorso Lagarde e Powell #finanzaemercati - infoitesteri : Borse europee, prevista apertura contrastata con i timori di Covid e Brexit - FinanciaLounge : Il dato cinese sul #Pil spinge le #Borse europee #PiazzaAffari #vaccino #coronavirus #mercati -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Il rischio di nuovi lockdown fa tremare l'Europa. A Milano (-2,7%) tiene Bpm Il Sole 24 ORE Borsa Amsterdam: bene Philips (+2,8%) dopo crescita utile e rialzo stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Mentre gli indici europei perdono slancio dopo un avvio positivo ... mentre il listino principale della Borsa di Amsterdam sale dello 0,9% circa. Nei ...

Sterlina: rimbalzo nonostante Moody's, spiragli per riaprire dialogo su Brexit

Secondo quanto dichiarato dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto Michael Gove, la porta per le trattative e' "ancora socchiusa" purche' l'Unione europea faccia dei passi avanti sulle questioni ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Mentre gli indici europei perdono slancio dopo un avvio positivo ... mentre il listino principale della Borsa di Amsterdam sale dello 0,9% circa. Nei ...Secondo quanto dichiarato dal responsabile dell'Ufficio di gabinetto Michael Gove, la porta per le trattative e' "ancora socchiusa" purche' l'Unione europea faccia dei passi avanti sulle questioni ...