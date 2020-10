Al lancio il conto corrente Enel X Pay (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un conto corrente leggero e pensato per una vita mobile-first, con tanto di Iban e carta Mastercard inclusa. Enel X entra a pieno titolo nel mercato dei servizi finanziari digitali con Enel X Pay la piattaforma che permette di effettuare pagamenti in tempo reale, di avere una carta e di tenere sotto controllo le spese di tutta la famiglia. L’obiettivo è tagliare il traguardo di un milione di utenti in tre anni, facendo leva sulla base-clienti del gruppo che conta 75 milioni di contatori attivi in tutto il mondo. “Portiamo in un settore altamente competitivo la nostra capacità di innovare e di sviluppare nuove soluzioni per fare meglio e in maniera più efficiente quello che ha fatto il settore finanziario fino ad ora”, ha detto Francesco Venturini, amministratore delegato di ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) Unleggero e pensato per una vita mobile-first, con tanto di Iban e carta Mastercard inclusa.X entra a pieno titolo nel mercato dei servizi finanziari digitali conX Pay la piattaforma che permette di effettuare pagamenti in tempo reale, di avere una carta e di tenere sotto controllo le spese di tutta la famiglia. L’obiettivo è tagliare il traguardo di un milione di utenti in tre anni, facendo leva sulla base-clienti del gruppo che conta 75 milioni di contatori attivi in tutto il mondo. “Portiamo in un settore altamente competitivo la nostra capacità di innovare e di sviluppare nuove soluzioni per fare meglio e in maniera più efficiente quello che ha fatto il settore finanziario fino ad ora”, ha detto Francesco Venturini, amministratore delegato di ...

