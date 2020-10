"Veramente messa male". Dramma Elisa Isoardi, infortunio a Ballando: "conciata" così in diretta tv (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo i casi di coronavirus (prima Daniele Scardina e poi Samuel Peron), a Ballando con le Stelle - il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 - arriva l'infortunio per Elisa Isoardi. Ma prima se ne registra un altro: la caduta, due settimane fa, di Alessandra Mussolini. Non è l'unico incidente di percorso a Ballando. Ricordare l'intervento subito Raimondo Todaro? In altri termini: edizione nefasta. In diretta Elisa arriva con una vistosa fascia al piede. E zoppica. “Ho una tenditinite al piede destro, ma non ho preso ancora l'antidolorifico”, dice. Balla da sola e Todaro (suo maestro e forse partner, visti i rumors) la segue dalla Sala delle stelle. “Rimani ferma, non ti fare male”, raccomanda Todaro. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo i casi di coronavirus (prima Daniele Scardina e poi Samuel Peron), acon le Stelle - il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 - arriva l'per. Ma prima se ne registra un altro: la caduta, due settimane fa, di Alessandra Mussolini. Non è l'unico incidente di percorso a. Ricordare l'intervento subito Raimondo Todaro? In altri termini: edizione nefasta. Inarriva con una vistosa fascia al piede. E zoppica. “Ho una tenditinite al piede destro, ma non ho preso ancora l'antidolorifico”, dice. Balla da sola e Todaro (suo maestro e forse partner, visti i rumors) la segue dalla Sala delle stelle. “Rimani ferma, non ti fare”, raccomanda Todaro. ...

