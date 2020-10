Uomo ucciso a coltellate per motivi passionali a Umbertide

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 18 ottobre 2020) Undi 35 anni marocchino è statola scorsa notte a, in provincia di Perugia, in un appartamento. Il presunto responsabile sarebbe stato già individuato e fermato dai carabinieri di Città di Castello che stanno indagando sull'accaduto. Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli investigatori, l’omicidio sarebbe avvenuto durante una lite scoppiata per. La vittima è stata colpita da diversementre si trovava nell'abitazione di una donna e il suo coinquilino, entrambi connazionali. A causa delle ferite riportate, il trentacinquenne è morto prima del trasporto in ospedale.