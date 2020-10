UFC Fight Night 180 – Brian Ortega è tornato! (Di domenica 18 ottobre 2020) UFC Fight Night 180 ha visto il ritorno in grande stile di Brian Ortega ai più alti livelli della categoria dei pesi piuma. Ortega ha controllato “The Korean Zombie” Chan Sung Jung per cinque round dimostrando di essere diventato un artista marziale completo sotto ogni punto di vista, scrollandosi di dosso tante paure ed anche quell’immagine di Fighter monodimensionale specialista nel wrestling e nel Jiu Jitsu. Nel co main event Jessica Andrade mette TKO Katlyn Chookagian per una vittoria che la mette già in corsa all’esordio nella categoria dei mosca per il titolo detenuto dalla campionessa Valentina Shevchenko. Le prestazioni di Jimmy Crute, Jung Yong Park, Said Nurmagomedov hanno reso questo evento ancor più divertente ed ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) UFC180 ha visto il ritorno in grande stile diai più alti livelli della categoria dei pesi piuma.ha controllato “The Korean Zombie” Chan Sung Jung per cinque round dimostrando di essere diventato un artista marziale completo sotto ogni punto di vista, scrollandosi di dosso tante paure ed anche quell’immagine dier monodimensionale specialista nel wrestling e nel Jiu Jitsu. Nel co main event Jessica Andrade mette TKO Katlyn Chookagian per una vittoria che la mette già in corsa all’esordio nella categoria dei mosca per il titolo detenuto dalla campionessa Valentina Shevchenko. Le prestazioni di Jimmy Crute, Jung Yong Park, Said Nurmagomedov hanno reso questo evento ancor più divertente ed ...

Mr_no_body_87 : Prontissimo a gustarmi questa fight night targata @ufc... ?? Ci aspetta un main event da PAURA questa notte!! ???? Bu… - fight_shield : Ecco tutti i risultati live di questa UFC Fight Night! - tuttomma_it : Penultima tappa del tour UFC sulla Fight Island: tutto quello che dovete sapere sulle quote per l'evento di stasera. - fight_shield : Ecco la nostra anteprima di questa UFC Fight Night! - alkalinekrogan : RT @mmatalks1: Nuovo episodio (in solitaria) per MMA Talks Podcast, al centro dell’attenzione #UFCFightIsland5 e gli altri fatti salienti n… -

Ultime Notizie dalla rete : UFC Fight UFC Fight Night 179 - Cory Sandhagen è uno spettacolo! Periodico Daily - Notizie UFC Fight Night 180 – Brian Ortega è tornato!

UFC Fight Night 180 ha visto il ritorno in grande stile di Brian Ortega ai più alti livelli della categoria dei pesi piuma. Ortega ha controllato “The Korean Zombie” Chan Sung Jung per cinque round ...

Ufc, il ritorno di Conor McGregor: contro Poirier il 23 gennaio. Già, ma dove?

Il ritiro dell’irlandese, come prevedibile, è durato poco: tra circa 3 mesi combatterà ancora contro “The diamond”, già sconfitto nel 2014, poi la boxe con Pacquiao. Da decidere la location: e se foss ...

UFC Fight Night 180 ha visto il ritorno in grande stile di Brian Ortega ai più alti livelli della categoria dei pesi piuma. Ortega ha controllato “The Korean Zombie” Chan Sung Jung per cinque round ...Il ritiro dell’irlandese, come prevedibile, è durato poco: tra circa 3 mesi combatterà ancora contro “The diamond”, già sconfitto nel 2014, poi la boxe con Pacquiao. Da decidere la location: e se foss ...