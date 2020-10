Tu sì que vales in lutto: morta la 19enne Veronica Franco (VIDEO) (Di domenica 18 ottobre 2020) È venuta a mancare una concorrente di Tu sì que vales Qualche settimana fa I giudici e il pubblico di Tu sì que vales erano rimasti particolarmente colpiti ed emozionati dalla performance di Veronica Franco. In quell’occasione la 19enne aveva cantato in maniera strabiliante il brano ‘Hallelujah, facendo scendere le lacrime a Gerry Scotti, ma anche alla conduttrice argentina Belen Rodriguez. Purtroppo nelle ultime ore è arrivata una tremenda notizia che riguarda la giovane concorrente del talent show di Canale 5. Veronica è venuta a mancare a causa di una brutta malattia. Veronica Franco non c’è l’ha fatta Una notizia che ha tagliato le gambe a tutti. Purtroppo Veronica ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 18 ottobre 2020) È venuta a mancare una concorrente di Tu sì queQualche settimana fa I giudici e il pubblico di Tu sì queerano rimasti particolarmente colpiti ed emozionati dalla performance di. In quell’occasione laaveva cantato in maniera strabiliante il brano ‘Hallelujah, facendo scendere le lacrime a Gerry Scotti, ma anche alla conduttrice argentina Belen Rodriguez. Purtroppo nelle ultime ore è arrivata una tremenda notizia che riguarda la giovane concorrente del talent show di Canale 5.è venuta a mancare a causa di una brutta malattia.non c’è l’ha fatta Una notizia che ha tagliato le gambe a tutti. Purtroppo...

QuiMediaset_it : Nuovo record per “Tú Sì Que Vales”, leader assoluto della serata con 4.888.000 spettatori totali e il 25.76% di sha… - fanpage : ULTIM'ORA È morta Veronica Franco, la cantante di 'Tu si que vales' - chiara1v : RT @WittyTV: ??Una sesta puntata da OSCAR: talenti incredibili, risate a non finire e giudici al TOP come sempre! Cliccate QUI per rivedere… - emabrue : Ascolti Tv 17 ottobre: Maria conquista un quarto della platea e vince. Tu si que vales cresce molto, Ballando resis… - bdu_tv : RT @QuiMediaset_it: Nuovo record per “Tú Sì Que Vales”, leader assoluto della serata con 4.888.000 spettatori totali e il 25.76% di share (… -