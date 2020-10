Superlega, Perugia vince il big match, la Lube risponde (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA- Nella sesta giornata di andata del campionato di Superlega continua la marcia vincente della Sir Safety Perugia, ancora a punteggio pieno dopo la vittoriosa trasferta alla BLM Arena contro l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA- Nella sesta giornata di andata del campionato dicontinua la marciante della Sir Safety, ancora a punteggio pieno dopo la vittoriosa trasferta alla BLM Arena contro l'...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #VcomeVolley #Superlega @SIRVolleyPG rischia ma tiene la vetta @VolleyLube - DueMondiNews : Dopo un primo set molto difficile, alla distanza escono i Block Devils trascinati dall’Mvp Leon e da un ter Horst m… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #VcomeVolley #Superlega @SIRVolleyPG rischia ma tiene la vetta @VolleyLube - trentinovolley : ?? | SUPERLEGA CREDEM BANCA Perugia legittima il primato in classifica. I gialloblù lottano ma cedono 1-3 ??… - SAKU7901 : RT @pilloledivolley: 6ª RS risultati: Perugia si prende il big match, Lube e Modena chiudono in tre set, prima vittoria stagionale per Cist… -