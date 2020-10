Sconcerti: non giocando a Torino il Napoli ha perso un’opportunità per mettere di lato la Juve (Di domenica 18 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza le partite di campionato giocate nell’anticipo di ieri. Tra queste Napoli-Atalanta, chiusa con un 4-1 netto a vantaggio della squadra di Gattuso e manifesta superiorità sul campo. “Irrompe il Napoli, squadra con una sua intrinseca perfezione a cui si sono aggiunti un nuovo Lozano, Bakayoko e un ordine che Gattuso ha trasformato in calcio. Ha travolto l’Atalanta, non giocando a Torino ha perso una grande opportunità per mettere di lato la Juve“. L'articolo Sconcerti: non giocando a Torino il Napoli ha perso un’opportunità per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 ottobre 2020) Sul Corriere della Sera Marioanalizza le partite di campionato giocate nell’anticipo di ieri. Tra queste-Atalanta, chiusa con un 4-1 netto a vantaggio della squadra di Gattuso e manifesta superiorità sul campo. “Irrompe il, squadra con una sua intrinseca perfezione a cui si sono aggiunti un nuovo Lozano, Bakayoko e un ordine che Gattuso ha trasformato in calcio. Ha travolto l’Atalanta, nonhauna grande opportunità perdila“. L'articolo: nonilhaun’opportunità per ...

