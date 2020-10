Roma-Benevento 5-2, le pagelle di CalcioWeb: Dzeko fa doppietta, ma il migliore è Pedro [FOTO] (Di domenica 18 ottobre 2020) Roma-Benevento, le pagelle di CalcioWeb – Succede di tutto nel posticipo della giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Benevento, successo del club giallorosso tra mille difficoltà. Vantaggio a sorpresa della squadra ospite con Caprari, reazione degli uomini di Fonseca che la ribaltano con Pedro e Dzeko. La squadra di Pippo Inzaghi non molla mai e trova il pareggio: calcio di rigore parato da Mirante ma sulla ribattuta Lapadula sigla la parità. Nella ripresa altro calcio di rigore, questa volta segnato da Veretout, in contropiede ancora Dzeko chiude definitivamente i conti. Poi Perez per il definitivo 5-2, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte la immagini della ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020), ledi– Succede di tutto nel posticipo della giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo, successo del club giallorosso tra mille difficoltà. Vantaggio a sorpresa della squadra ospite con Caprari, reazione degli uomini di Fonseca che la ribaltano con. La squadra di Pippo Inzaghi non molla mai e trova il pareggio: calcio di rigore parato da Mirante ma sulla ribattuta Lapadula sigla la parità. Nella ripresa altro calcio di rigore, questa volta segnato da Veretout, in contropiede ancorachiude definitivamente i conti. Poi Perez per il definitivo 5-2, sfoglia laGALLERY in alto con tutte la immagini della ...

