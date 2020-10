Renzi | «Usiamo l’esercito per portare i ragazzi a scuola | invece che per controllare la movida»

(Di domenica 18 ottobre 2020) La Stampa intervista Matteo. I temi sono tanti, dallaalle tasse ai trasporti ad un possibile lockdown. Ci soffermiamo sulla parte che riguarda le scuole. Pernon ha senso la didattica a distanza alle superiori, che il governo sta prendendo in considerazione. «Con la didattica a distanza laè dimezzata». L’impressione, dice, è che visto che non si riesce ai trasporti si sacrificano i diritti degli studenti. «Si paghino più corse, si coinvolgano i proprietari di autobus privati, si usino Ncc e taxi che soffrono: ma mandiamo i. Faccio una provocazione: anziché pensare di inviare l’esercito ae negozi, ...

