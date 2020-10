MotoGP | il Mondiale è apertissimo Mir | Quartararo | Vinales e Dovizioso in 15 punti Chi vincerà?

Leggi su oasport

(Di domenica 18 ottobre 2020) Non saremo al terzo segreto di Fatima, ma anche chi vincerà il titolo nel2020, al momento, è un vero mistero. Lo si poteva immaginare dopo l’annuncio di Marc Marquez che sarebbe stato assente a lungo dalle piste, ma ogni gara non fa altro che rimescolare ogni scenario. Non c’è un favorito, non c’è nessuna certezza, non c’è una moto superiore alle altre, quantomeno con continuità, per cui non ci rimane che capire cosa potrebbe succedere nelle ultime quattro tappe di questa incredibile annata della classe regina. Iniziamo dalla graduatoria generale, per fare il quadro della situazione. Davanti a tutti c’è sempre Fabio. Anzi no, il francese non è più in vetta, e questa è la grande notizia! Joan Mir, passo dopo ...