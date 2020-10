METEO: OTTOBRE incredibile ribaltone. Non finisce di stupire (Di domenica 18 ottobre 2020) Un imponente cambiamento METEO si sta per concretizzare, con l’espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo e l’Italia. Le temperature saliranno ben sopra la media ed il tutto farà seguito ad una fase nella quale ha prevalso un clima insolitamente freddo. La fase clou del caldo africano attesa nel corso della prossima settimanaNon ci sono mezze misure, lo abbiamo visto a settembre, ma anche OTTOBRE non si è fatto mancare davvero nulla. Finora ha prevalso il freddo e le condizioni METEO a tratti perturbate, con anche neve copiosa soprattutto sulle Alpi. Nei primi giorni di OTTOBRE c’era stata però una breve ma intensa fiammata sahariana all’estremo Sud, dove i termometri si sono impennati su livelli da piena estate, molto al di sopra della norma del ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 18 ottobre 2020) Un imponente cambiamentosi sta per concretizzare, con l’espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo e l’Italia. Le temperature saliranno ben sopra la media ed il tutto farà seguito ad una fase nella quale ha prevalso un clima insolitamente freddo. La fase clou del caldo africano attesa nel corso della prossima settimanaNon ci sono mezze misure, lo abbiamo visto a settembre, ma anchenon si è fatto mancare davvero nulla. Finora ha prevalso il freddo e le condizionia tratti perturbate, con anche neve copiosa soprattutto sulle Alpi. Nei primi giorni dic’era stata però una breve ma intensa fiammata sahariana all’estremo Sud, dove i termometri si sono impennati su livelli da piena estate, molto al di sopra della norma del ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA per rischio meteo-idro domani, lunedì #19ottobre, in Calabria e Sicilia Consulta il bollettino n… - DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE lunedì #12ottobre su parte della Puglia ???? #AllertaGIALLA in quattordici regioni ??? Piogge e v… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, martedì #13ottobre, su settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino per conosc… - Io_landa_ : RT @paolorm2012: Meteo Roma, arrivano le ottobrate - paolorm2012 : Meteo Roma, arrivano le ottobrate -