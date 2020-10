Mascherine in offerta | chirurgiche | FFP2 | filtri al carbone

Leggi su pantareinews

(Di domenica 18 ottobre 2020) Il Prime Day 2020 è terminato, tuttavia ci sono molti sconti di cui è possibile approfittare, vedremo lein. Il mega evento di shopping, tenuto esclusivamente per i membri di Amazon Prime, si tiene solitamente a luglio ma, con la pandemia di coronavirus in corso è stato posticipato.La società di Seattle ha condiviso che in questo Prime Day ci sarebbero state offerte per oltre un milione di articoli in tutte le diverse categorie, sui migliori marchi come Adidas, Lacoste, Under Armour, Apple, Samsung, Nintendo, Levi’s, Bose, HP, Fitbit, Panasonic, Toshiba, Sony, Marvel e altri ancora.Il Prime Day 2020 è iniziato alla mezzanotte del 13 ottobre e terminato alle 23,59 del 14 ottobre. In attesa dell’arrivo a fine novembre del Black Friday e del Cyber Monday, le proposte di Amazon per acquisti ...