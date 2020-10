LIVE Superbike, GP Estoril 2020 in DIRETTA: Davies davanti a tutti, caduta per Rea (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SUPERPOLE RACE -11 Rea è ancora in gara, ma solamente in sedicesima posizione. -12 Aumenta il distacco Davies, ora a 1,720 su Razgatlioglu! -13 Poco sotto il secondo e mezzo il vantaggio di Davies, Redding sul podio, Van der Mark quarto, Rinaldi decimo. -14 caduta DI REA! Il campione del mondo tocca Toprak, proprio nel miglior momento! -14 Davies davanti con 7 decimi su Razgatlioglu che sente sul collo il fiato di Rea, quarto Redding. -15 Battagliano Rea e Razgatlioglu, Rinaldi perde due posizioni ed è undicesimo. -16 REAAAA! Va a riprendere Razgatlioglu! Davies sempre davanti! -17 Rea è lanciato all’inseguimento di Razgatlioglu, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SUPERPOLE RACE -11 Rea è ancora in gara, ma solamente in sedicesima posizione. -12 Aumenta il distacco, ora a 1,720 su Razgatlioglu! -13 Poco sotto il secondo e mezzo il vantaggio di, Redding sul podio, Van der Mark quarto, Rinaldi decimo. -14DI REA! Il campione del mondo tocca Toprak, proprio nel miglior momento! -14con 7 decimi su Razgatlioglu che sente sul collo il fiato di Rea, quarto Redding. -15 Battagliano Rea e Razgatlioglu, Rinaldi perde due posizioni ed è undicesimo. -16 REAAAA! Va a riprendere Razgatlioglu!sempre! -17 Rea è lanciato all’inseguimento di Razgatlioglu, ...

zazoomblog : LIVE Superbike GP Estoril 2020 in DIRETTA: Davies davanti a tutti recuperano Rea e Redding - #Superbike #Estoril… - gponedotcom : LIVE Gara 2 Superbike Estoril: la diretta giro per giro: Ultimo appuntamento della stagione sul tracciato portoghes… - gponedotcom : Superbike LIVE Superpole Race Estoril: la diretta giro per giro: Tornano ad accendersi i motori sul tracciato porto… - OA_Sport : LIVE #Superbike, GP Estoril 2020 in DIRETTA: si parte con la superpole race, #Rea sfida #Redding #WSBK #SBK… -