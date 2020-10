Live Roma-Benevento 3-2 | Veretout su rigore riporta avanti i suoi

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ladi Fonseca cerca la prima vittoria casalinga contro ildi Inzaghi. Fonseca propone Cristante in difesa, l'ex tecnico del Milan punta su Lapadula.27' st - Primi cambi per...

corgiallorosso : LIVE Roma-Benevento 3-2 (5' Caprari, 31' Pedro, 35' Dzeko, 55' Lapadula, 69' Veretout) – 75' Dzeko si divora il poke - corgiallorosso : LIVE Roma-Benevento 3-2 (5' Caprari, 31' Pedro, 35' Dzeko, 55' Lapadula, 69' Veretout) – 73' – Villar e Bruno Peres - siamo_la_Roma : ? #Veretout dal dischetto sigla il gol del 3-2 ?? La cronaca live di #RomaBenevento #ASRoma - calciomercatoit : ??? #RomaBenevento 3-2 69' - ROMA DI NUOVO AVANTI! Veretout realizza un penalty guadagnato da Pedro per un fallo di…

58' - Pellegrini guida la ripartenza della Roma, la palla arriva a Dzeko che dal vertice sinistro dell'area di rigore prova il tiro d'interno piede ma colpisce Pellegrini, in fuorigioco. 55' - Gol del ...Scienza e Tecnologia - La Roma trova ancora il gol: Cristante in area mette in mezzo per Mkhitaryan che anticipa tutti e in spaccata conclude nel migliore dei modi. Intervento però del Var che segnala ...