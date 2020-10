Geoghegan Hart vince 15^ tappa a Piancavallo | Almeida resta rosa

(Di domenica 18 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Taotrionfa nella quindicesimadel Giro d’Italia 2020 andata in scena dalla Base Aerea Rivolto aper 185 chilometri. La temibile frazione odierna, caratterizzata da vari GPM e dall’ultima salita di 14,5 km al 7,8% di pendenza media, finisce nelle mani del britannico dell’Inoes-Grenadiers. Il podio viene completato dall’olandese Wilco Kelderman e dall’australiano Jai Hindley, entrambi del Team Sunweb. La maglianon cambia: Joao, portoghese della Deceuninck-Quick Step, si conferma leader della generale pur pagando qualcosa nei confronti di Kelderman che ora lo insegue con 15″ di ritardo. Perde ancora nei confronti dei diretti rivali invece ...

Il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos) in 4h 58"52 ha vinto in volata la 15ª tappa del Giro d'Italia da Base Aerea Rivolto a Piancavallo di 185 chilometri precedendo al traguardo l'olandese ...Geoghegan Hart trionfa nella quindicesima tappa del Giro d'Italia, 185 chilometri dalla Base Aerea di Rivolto (Frecce Tricolori) a Piancavallo. Il ciclista britannico che corre per il team Ineos ...