Federica Panicucci in lacrime a Verissimo parlando del padre morto (Di domenica 18 ottobre 2020) Federica Panicucci è stata ospite a "Verissimo" per presentare il suo nuovo libro "Il coraggio di essere felice". Federica Panicucci ha parlato della sua vita, toccando temi molto intimi. La conduttrice ricorda la perdita del suo papà, che dice di non aver ancora superato. «Ci sono dei momenti spiega in lacrime in cui non riesci a essere positiva nel dolore. Devi viverlo quel dolore, attraversarlo e andare oltre. La vita ti dà dei doni ogni giorni, devi avere la capacità di coglierli, anche se il dolore riaffiora». La Panicucci parla poi della separazione da Mattia Fargetta. «Come tutti i momenti di cambi di vita non sono mai facili. Serve un rispetto l'uno per l'altro forte e ...

