"Evviva, una mafiosa di meno". Dopo l'orrore contro Jole Santelli, per la grillina finisce malissimo: l'indagine (Di domenica 18 ottobre 2020) "Evvai! Una mafiosa di meno! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio ecc", ovvero Silvio Berlusconi, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. Questo l'orrore, la vergogna, consegnata a Facebook dall'attivista M5s Paola Castellaro nel giorno della morte di Jole Santelli. Già, la grillina esultava per la sua morte e si augurava che gli altri nomi citati facessero la stessa fine. Roba da brividi. Roba che fa rabbia. La tizia, oltre che attivista pentastellata, è anche un'insegnante del liceo Sandro Pertini, a Genova. E si apprende che ora il Miur, guidato proprio da una M5s, Lucia Azzolina, ha deciso di indagare sulla vergogna della Castellaro. Il Miur ha infatti fatto scattare delle verifiche sul caso, in vista di un provvedimento disciplinare. Il profilo Facebook della ...

