Dybala Juventus, clrima rovente: scontro con Paratici dopo la partita (Di domenica 18 ottobre 2020) Dybala Juventus – Clima rovente in casa Juventus. Paulo Dybala, già al centro dell’attenzione per il like ad un tweet contro la scelta di Pirlo di portarlo comunque a Crotone senza schierarlo, va a scontro con Paratici. Seconda partita dopo Roma senza entrare in campo nonostante sia disponibile, Dybala non ha ancora esordito nella Juve di Pirlo che con 8 punti in 4 gare, sembra al momento in ritardo di condizione. Clima teso in casa Juventus, con Joya che va a muso duro con Fabio Paratici. Dybala Juventus, scontro con Paratici Secondo quanto riportato da Tuttosport, Paulo Dybala ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 ottobre 2020)– Climain casa. Paulo, già al centro dell’attenzione per il like ad un tweet contro la scelta di Pirlo di portarlo comunque a Crotone senza schierarlo, va acon. SecondaRoma senza entrare in campo nonostante sia disponibile,non ha ancora esordito nella Juve di Pirlo che con 8 punti in 4 gare, sembra al momento in ritardo di condizione. Clima teso in casa, con Joya che va a muso duro con FabioconSecondo quanto riportato da Tuttosport, Paulo...

ZZiliani : Fabiana Della Valle (Gazzetta) chiede in un tweet che senso ha avuto portare #Dybala a Crotone senza farlo giocare… - TuttoMercatoWeb : Juventus, Pirlo: 'Siamo giovani, dateci tempo. Dybala? Si è allenato 10', non era gara giusta' - Giacomo13142492 : RT @EnricoTurcato: Siamo già ai processi alla Juventus e a Pirlo dopo 4 giornate di campionato (3 giocate), con due pause Nazionali di mezz… - hortomuso1 : Ogni tanto esce qualche casino tra #Dybala e la #Juventus. Qualora dovesse essere vero, solo io mi sono rotto il ca… - CalcioJcom : New post: Dybala like Twitter contro Pirlo: la polemica -