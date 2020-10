Domenica In | Yari Carrisi vs Barbara D’Urso | per Mara Venier un ospite speciale

(Di domenica 18 ottobre 2020)In,parlerà del caso, condannato per le parole controD’Urso, con un(Instagram screenshot)Lapomeriggio ha un volto. Ed è quello di. La conduttrice veneta intrattiene la il pomeriggio del giorno di riposo di milioni di italiani da tantissimi anni, e con grande successo. Martedì 20 ottobre sarà la sua festa perché compirà 70 anni. Un traguardo importante per uno dei volti più amati del piccolo schermo. Ma questa, la ziafesteggerà anche nella sua ...

yari_lisa : RT @PersempreNadia: Condoglianze a tutta la famiglia. R.I.P. -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Yari

Chi è Thea Crudi, la cantante olistica che usa il suono come forma di meditazione ospite di Mara Venier a Domenica In.Chi è Thea Crudi: la cantante ospite di Mara Venier a Domenica In. In questi ultimi mesi Thea Crudi ha conquistato le pagine delle riviste di gossip per la sua relazione sentimentale con Yari Carrisi, ...