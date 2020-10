DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Almeida si salva per 15″. Vincenzo Nibali si stacca: “Mi sono difeso” (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “Vincenzo Nibali E’ ANDATO FUORIGIRI, IN ITALIA SI ESALTANO I GIOVANI” Vincenzo Nibali ALZA BANDIERA BIANCA E CON LUI NAUFRAGA TUTTO IL CICLISMO ITALIANO PAOLO SLONGO: “Nibali E’ ANDATA DISCRETAMENTE PER I SUOI VALORI. KELDERMAN IL PIU’ FORTE” Vincenzo Nibali: “MI sono DIFESO, MANCA UNA SETTIMANA E LA POSTA E’ ANCORA ALTA” LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro D’ITALIA LA CRONACA DELLA TAPPA ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI TUTTE LE CLASSIFICHE DEL Giro D’ITALIA LE DICHIARAZIONI DI JOAO Almeida LE ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “E’ ANDATO FUORIGIRI, IN ITALIA SI ESALTANO I GIOVANI”ALZA BANDIERA BIANCA E CON LUI NAUFRAGA TUTTO IL CICLISMO ITALIANO PAOLO SLONGO: “E’ ANDATA DISCRETAMENTE PER I SUOI VALORI. KELDERMAN IL PIU’ FORTE”: “MIDIFESO, MANCA UNA SETTIMANA E LA POSTA E’ ANCORA ALTA” LA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIA LA CRONACA DELLA TAPPA ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA LA CLASSIFICA DEGLI ITALIANI TUTTE LE CLASSIFICHE DELD’ITALIA LE DICHIARAZIONI DI JOAOLE ...

