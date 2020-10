Covid: in arrivo le nuove misure per limitare i contagi. Oggi l’annuncio di Conte (Di domenica 18 ottobre 2020) È atteso per la serata di oggi l’annuncio del premier Giuseppe Conte in merito al nuovo Dpcm. Da due giorni si susseguono vertici tra governo, Regioni e Cts per mettere a punto le nuove misure a contenimento dei contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi registrati sono quasi 11mila, con un aumento di 67 ricoveri in più in terapia intensiva. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 ottobre 2020) È atteso per la serata di oggi l’annuncio del premier Giuseppe Conte in merito al nuovo Dpcm. Da due giorni si susseguono vertici tra governo, Regioni e Cts per mettere a punto le nuove misure a contenimento dei contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi registrati sono quasi 11mila, con un aumento di 67 ricoveri in più in terapia intensiva.

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivo Le notizie del 17 ottobre sul Coronavirus: 10.925 nuovi casi in Italia, oltre 400mila nel mondo. Arriva nuovo Dpcm Fanpage.it Manovra 2021, 40 miliardi per ripartire. Stop fino al 31 /12 alle cartelle

Con un altro dl collegato arriverà poi la proroga della cassa integrazione Covid per le imprese fino a fine anno. La legge di bilancio taglia così il suo primo traguardo e sarà trasmessa nei prossimi ...

Llamas: "Non servono altre misure, solo rispettare l'ABC"

"Aggiungerne altre senza rispettare le basilari è come attraversare la strada col casco senza guardare nè a destra nè a sinistra" LOCARNO - Durante i difficili mesi tra marzo e l'inizio dell'estate, è ...

