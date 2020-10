Coronavirus, attesa per il nuovo dpcm ma i numeri dell'epidemia non calano | Venerdì picco di contagi nel mondo: 400mila in 24 ore (Di domenica 18 ottobre 2020) Si attendono le decisioni del governo per limitare gli spostamenti delle persone e dare un freno ai contagi da Coronavirus. I numeri restano impressionanti. In Italia altri 10.925 casi registrati in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) Si attendono le decisioni del governo per limitare gli spostamentie persone e dare un freno aida. Irestano impressionanti. In Italia altri 10.925 casi registrati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus attesa Coronavirus, attesa per il nuovo dpcm ma i numeri del contagio non calano: oltre 400mila infetti da inizio pandemia TGCOM Coronavirus, altri tre positivi a Giardini Naxos. Il Comune continua a tacere sui numeri

Crescono i casi di Coronavirus a Giardini Naxos ... Siamo in costante contatto con l’Asp e le autorità sanitarie da cui attendiamo il dato ufficiale sul numero di contagi registrati nel nostro Comune.

Coronavirus, altri tre casi a Giardini Naxos. Il Comune continua a tacere sui numeri

