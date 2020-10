Cinghiali uccisi a Roma, il portavoce di Alleanza Popolare Ecologista: “Commissione d’inchiesta una farsa, la Raggi aveva approvato l’abbattimento” (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il sindaco di Roma ha chiesto una commissione d’inchiesta amministrativa sull’uccisione dei sette Cinghiali nel parco giochi Mario Moderni in via della Cava Aurelia. È l’ennesima farsa di un’Amministrazione che vuole turlupinare gli animalisti”. Così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “Ricordiamo che il 27 settembre 2019 la Giunta Capitolina – spiega – ha approvato la Deliberazione n.190 che prevede l’abbattimento degli ungulati nel territorio di Roma Capitale. L’Allegato A stabilisce le modalità di cattura e uccisione. Il protocollo tecnico ISPRA (all. sub A1) spiega ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) “Il sindaco diha chiesto una commissione d’inchiesta amministrativa sull’one dei settenel parco giochi Mario Moderni in via della Cava Aurelia. È l’ennesimadi un’Amministrazione che vuole turlupinare gli animalisti”. Così in una nota Rinaldo Sidoli,di(Ape). “Ricordiamo che il 27 settembre 2019 la Giunta Capitolina – spiega – hala Deliberazione n.190 che prevede l’abbattimento degli ungulati nel territorio diCapitale. L’Allegato A stabilisce le modalità di cattura eone. Il protocollo tecnico ISPRA (all. sub A1) spiega ...

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - enpaonlus : Roma, il caso dei cinghiali uccisi arriva in Parlamento, ed è scontro Comune-Regione - enpaonlus : Cinghiali: mamma e cuccioli uccisi a Roma. Grazie alla Senatrice De Petris per pretendere chiarezza. @PetrisDe… - marziamaggi : RT @ritadallachiesa: Roma, cinghiali uccisi. La rabbia del veterinario: «Ho implorato di non abbatterli. Il Comune ha ignorato soluzioni al… - n_nad1a : RT @LAVonlus: Cinghiali uccisi a Roma, la Sindaca chiede inchiesta. Vergognoso che, nel 2020, la Capitale invece di attuare politiche di p… -