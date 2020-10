Virus | 10 925 contagi Lombardia | Campania e Lazio le più colpite Conte | domani le nuove misure

(Di sabato 17 ottobre 2020) Sono 10.925 i nuovida coronaa fronte degli oltre 165mila tamponi eseguiti. I morti sono 47 mentre sono 1.255 le persone guarite. Il totale deiati dall’inizio dell’emergenza è di 402.536 e le vittime sono 36.474. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione delo. Al momento sono ricoverate 6.617 (+439) persone e sono 705 i pazienti in terapia intensiva (+67). Le regioni con il maggior numero di casi Le regioni con il maggior numero di casi sono(2664),(1410),(994), Piemonte (972) e Toscana (879). Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronasono in carico al sistema sanitario, sono 9.623. In ...

della soglia psicologica dei 10mila contagi giornalieri (per l'esattezza 10.010 per oltre 155mila tamponi), sono 10.925 i nuovi casi di Covid-19 che si registrano oggi in Italia, 915 in più nel ...