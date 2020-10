Serie A 2020/21, quarta giornata: sabato di fuoco con Napoli-Atalanta e Inter-Milan su Sky, la Juve su DAZN (Di sabato 17 ottobre 2020) Ibrahimovic Dopo la pausa per le Nazionali, torna la Serie A 2020/21 con la quarta giornata di campionato. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della quarta giornata Il turno di apre con un ricco sabato, dal match casalingo del Napoli contro l’Atalanta alla trasferta della Juventus sul campo del Crotone. In mezzo l’atteso derby della Madonnina tra Inter e Milan e la Lazio che fa visita alla Sampdoria. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: sabato 17 ottobre ore 15.00 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 ottobre 2020) Ibrahimovic Dopo la pausa per le Nazionali, torna la/21 con ladi campionato. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online/21: dove seguire le partite dellaIl turno di apre con un ricco, dal match casalingo delcontro l’alla trasferta dellantus sul campo del Crotone. In mezzo l’atteso derby della Madonnina trae la Lazio che fa visita alla Sampdoria. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite:17 ottobre ore 15.00 ...

tuttosport : 'Cristiano #Ronaldo poteva tornare': l'Asl di #Torino spiega perché - OfficialASRoma : Dalla benedizione del campo nel giorno del suo esordio in Serie A a una particolare anteprima di 'Bianco, rosso e V… - OptaPaolo : 17 - Nel 2020 #Ibrahimovic è il giocatore del Milan che ha preso parte a più gol in Serie A: 17 (12 gol + 5 assist)… - DBenedectus : Gli ultimi casi rilevati sono un calciatore del Torino e due membri dello staff, e un altro giocatore del Parma, ch… - Informazioneli5 : RT @tuttosport: #Juve, ecco i convocati per #Crotone: presenti #Dybala e #Chiesa ?? -