«Non c’è bisogno di presentazioni», torna David Letterman (ma è quello sbagliato) (Di sabato 17 ottobre 2020) Sta per arrivare la terza stagione di My next guest needs no introduction di David Letterman: uscirà su Netflix il 21 ottobre e per l’utenza italiana si chiama Non c’è bisogno di presentazioni. Il primo a non aver bisogno di presentazioni è o dovrebbe essere il conduttore, David Letterman. David Letterman, il mito Per chi negli ultimi quarant’anni fosse rimasto intrappolato in una miniera, ecco un riassunto: Letterman è un pezzo di storia della tv, in particolare una leggenda del “late night”, il talk show all’americana. In 6.028 puntate del suo Late show (peraltro il primo programma statunitense visibile in Italia, dal 1999), dai ... Leggi su gqitalia (Di sabato 17 ottobre 2020) Sta per arrivare la terza stagione di My next guest needs no introduction di: uscirà su Netflix il 21 ottobre e per l’utenza italiana si chiama Non c’èdi. Il primo a non averdiè o dovrebbe essere il conduttore,, il mito Per chi negli ultimi quarant’anni fosse rimasto intrappolato in una miniera, ecco un riassunto:è un pezzo di storia della tv, in particolare una leggenda del “late night”, il talk show all’americana. In 6.028 puntate del suo Late show (peraltro il primo programma statunitense visibile in Italia, dal 1999), dai ...

forumJuventus : CR7 risponde a Spadafora in diretta su Instagra: 'C'è un signore in Italia che dice che non ho rispettato i protoco… - CarloCalenda : Ho passato la settimana a rivedere tutti i dati su servizi, crescita, demografia, bilancio etc di Roma. Non c’è un… - borghi_claudio : In treno verso il #goofy9 e sto pagando le spese condominiali di casa mia... Non vedo l'ora di pagare anche un po'… - alessio_peca : RT @CucchiRiccardo: Non sopporto la superficialità di alcuni chiamati a decidere drammatiche chiusure. Dietro ogni attività c'è lavoro, ci… - endimione_c : Giustiziata prima la madre e poi i 6 spaventati cuccioli. Questa scelta avra le sue conseguenze sul mio voto… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia