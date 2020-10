MotoGP | GP Aragon 2020 | Andrea Dovizioso eliminato nel Q1 | serve la rimonta Il sogno Mondiale rischia di scappare

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) Si complica notevolmente la corsa al titolo iridato di, costretto domani are dalla quinta fila in griglia per provare a raddrizzare un weekend complicatissimo che potrebbe forse estrometterlo definitivamente dalla lotta per il campionato. Il forlivese della Ducati, in grandissima difficoltà nel corso delle prime tre sessioni di prove libere del Gran Premio d’(13° nella combinata), è salito di colpi in FP4 ed in qualifica mostrando qualche sprazzo di velocità insufficiente però per accedere in Q2 e di conseguenza per provare a battagliare per un posto nelle prime due-tre file in vista della corsa domenicale. Purtroppo il Dovi, reo comunque di essersi complicato la vita restando fuori dalla top10 nelle prove libere, è stato ...