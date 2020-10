Milito: «Sono felice che Conte sia rimasto, il 4-0 il mio derby più bello» (Di sabato 17 ottobre 2020) Alla vigilia di Inter-Milan parla un attaccante che di derby se ne intende: Diego Milito. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Diego Milito ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei suoi ricordi legati al derby e di cosa aspetta dall’Inter in questa stagione. RICORDI – «Il primo che ho giocato: 4-0. C’era ansia, sentivo che era qualcosa di speciale, un sogno che si realizzava. Ho segnato su rigore: rimane uno dei ricordi più belli della carriera». DNA VINCENTE – «Conte ha mantenuto il suo carattere, la sua impronta: il dna competitivo gli ha permesso di vincere così tanto e quello non si cambia. Magari con gli anni potrà ammorbidirsi, ma resta il tecnico giusto per vincere. Sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Alla vigilia di Inter-Milan parla un attaccante che dise ne intende: Diego. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Diegoha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dei suoi ricordi legati ale di cosa aspetta dall’Inter in questa stagione. RICORDI – «Il primo che ho giocato: 4-0. C’era ansia, sentivo che era qualcosa di speciale, un sogno che si realizzava. Ho segnato su rigore: rimane uno dei ricordi più belli della carriera». DNA VINCENTE – «ha mantenuto il suo carattere, la sua impronta: il dna competitivo gli ha permesso di vincere così tanto e quello non si cambia. Magari con gli anni potrà ammorbidirsi, ma resta il tecnico giusto per vincere....

