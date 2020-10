LIVE Inter-Milan 1-2 | derby Serie A in DIRETTA | decide una doppietta di Ibrahimovic | rossoneri primi a punteggio pieno Pagelle e highlights

Leggi su oasport

(Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01 La nostratermina qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, ma restate su OA Sport dove troverete,, cronaca edel match, buon proseguimento di serata. 20.00 Clicca qui per ledi1-2. 19.58 Finisce dunque così, ilconquista ilgrazie ad unadi Zlatanrompendo una striscia negativa nelche durava da quattro partite. Isi portano dunque in testa al campionato restando a...