Libere 3 Moto3 ad Aragon | Migno top | 3° Antonelli Qualifiche alle 13 15

Gazzetta_it : #Libere3 #Moto3 ad #Aragon: #Migno il più veloce, terzo #Antonelli - zazoomblog : Libere 3 Moto3 ad Aragon: Migno il più veloce terzo Antonelli - #Libere #Moto3 #Aragon: #Migno #veloce - Motorsport_IT : #Moto3 | Moto3, Aragon, Libere 3: Migno svetta e si prende la Q2 - dinoadduci : Libere 2 Moto3: Fernandez svetta nelle Fp2 ad Aragon, secondo Fenati - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: #Moto3, il venerdì è sempre di @25RaulFernandez: i risultati delle libere #AragonGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… -

Ultime Notizie dalla rete : Libere Moto3

Nel terzo turno di prove libere della Moto3, andato in scena sul circuito di Aragon, i tempi sono stati piuttosto alti e per questo Raul Fernandez, il più veloce della prima giornata, ha ...Sport - Decisamente più sfortunato l'altro pilota el team Red Bull Ktm Ajo, Kaito Toba, caduto nelle fasi centrali delle FP3 e trasportato al centro medico per accertamenti. Dodicesimo tempo per ...