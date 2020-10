Le raccomandazioni del Cts: orari scaglionati per superiori (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Cts ha suggerito orari scaglionati per studenti delle superiori e delle università, sottolineato la necessità di controlli e sanzioni, anche prevedendo per ristoranti, bar e locali aperti al pubblico l’obbligo di affissione del numero massimo di clienti che è possibile accogliere.Gli esperti hanno rilevato l’ “assoluta esigenza di tempestiva diagnosi, monitoraggio ed efficace tracciamento dei contatti attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, mediante “reclutamento attivo” per potenziare i drive-in e chiesto di coinvolgere per supportare il sistema di contact tracing la Protezione civile. E ancora incentivare lo smart working e limitare congressi, fiere e assembramenti.“Un’importante criticità” per i tecnici ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Cts ha suggeritoper studenti dellee delle università, sottolineato la necessità di controlli e sanzioni, anche prevedendo per ristoranti, bar e locali aperti al pubblico l’obbligo di affissione del numero massimo di clienti che è possibile accogliere.Gli esperti hanno rilevato l’ “assoluta esigenza di tempestiva diagnosi, monitoraggio ed efficace tracciamento dei contatti attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, mediante “reclutamento attivo” per potenziare i drive-in e chiesto di coinvolgere per supportare il sistema di contact tracing la Protezione civile. E ancora incentivare lo smart working e limitare congressi, fiere e assembramenti.“Un’importante criticità” per i tecnici ...

