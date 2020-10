Grande Fratello Vip, acceso scontro tra la Gregoraci e Stefania Orlando VIDEO (Di sabato 17 ottobre 2020) Sempre più distanti e divisi in due gruppi i presenti nella casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata andata in onda ieri Alfonso Signorini ha messo in evidenza quanto distacco ci sia fra le due fazioni che si sono formate spontaneamente nella casa. Una, sicuramente più forte definita da Guenda Goria branco, sembra essere determinata a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 17 ottobre 2020) Sempre più distanti e divisi in due gruppi i presenti nella casa delVip. Nella puntata andata in onda ieri Alfonso Signorini ha messo in evidenza quanto distacco ci sia fra le due fazioni che si sono formate spontaneamente nella casa. Una, sicuramente più forte definita da Guenda Goria branco, sembra essere determinata a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - dapiw_KP5 : RT @MjollnirrA: “Non so se viene siete accorti che siamo al grande fratello. Benvenuti al grande fratello” STEFANIA MIA MUSA #GFVIP https:/… - acidoerose : @ItaTvfan Potete cortesemente dire a questa persona che Tommaso Zorzi e gli altri sono in tv e si fa spettacolo per… -