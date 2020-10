Giuntoli: “Osimhen può andare in doppia cifra al suo primo anno in Italia” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli Guntoli è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita della gara contro l’Atalanta Osimhen? “Onestamente i numeri già parlano chiaro, è un ragazzo che riesce a creare molti spazi e a lavorare per la squadra. In futuro farà grandi cose e lo farà anche per la squadra. Può andare in doppia cifra nel primo anno del campionato italiano” Questa gara l’anno scorso determinò an grossa spaccatura e ci fu un prima e dopo. Come avete vissuto la vigilia? “Onestamente non pensiamo mai all’anno precedente, si pensa al presente. Un presente di grandi emozioni sul campo e di meno emozioni fuori dal campo” Sul bilancio del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 ottobre 2020) Il direttore sportivo del Napoli CristianoGuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita della gara contro l’Atalanta Osimhen? “Onestamente i numeri già parlano chiaro, è un ragazzo che riesce a creare molti spazi e a lavorare per la squadra. In futuro farà grandi cose e lo farà anche per la squadra. Puòinneldel campionato italiano” Questa gara l’scorso determinò an grossa spaccatura e ci fu un prima e dopo. Come avete vissuto la vigilia? “Onestamente non pensiamo mai all’precedente, si pensa al presente. Un presente di grandi emozioni sul campo e di meno emozioni fuori dal campo” Sul bilancio del ...

