Ginnastica, Serie A1 2020 – Tutti i podi individuali di giornata a Napoli. Le migliori sono state… (Di sabato 17 ottobre 2020) Oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Ancona si è disputata la terza tappa della Serie A 2020 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. VOLTEGGIO: # GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO 1. Alice D'Amato Brixia Brescia 15.000 2. Giorgia Leone Brixia Brescia 14.850 3. Asia D'Amato Brixia Brescia 14.700 PARALLELE ASIMMETRICHE: # GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 14.850 2. Alice D'Amato Brixia Brescia 14.650 3. Martina Maggio Brixia Brescia 13.950 TRAVE: # GINNASTA SQUADRA PUNTEGGIO 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 13.950 2. Angela Andreoli Brixia ...

La Brixia Brescia ha ovviamente confermato tutti i favori del pronostico e ha giganteggiato in lungo e in largo, dominando la gara con una facilità disarmante. Le Campionesse d’Italia hanno infilato i ...

La Ginnastica Riccione vince lo scudetto della Serie B ed è promossa in A2

Il primo posto nella terza prova del campionato al PalaVesuvio di Napoli vale il sorpasso su Ionica Gym e Ginnastica Romana ...

Il primo posto nella terza prova del campionato al PalaVesuvio di Napoli vale il sorpasso su Ionica Gym e Ginnastica Romana ...