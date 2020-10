GF VIP, Andrea Zelletta tacciato di istigazione alla violenza: il web si divide (Di sabato 17 ottobre 2020) Andrea Zelletta è stato bacchettato in studio alla decima puntata del Gf vip 5, quando ad un certo punto con Alfonso Signorini e Antonella Elia ha affrontato il tema dell’acceso scontro avuto a distanza alla nona puntata con l’ormai ex concorrente vip del reality, Franceska Pepe. In occasione dello scontro tra i due giovani, ripercorso ieri sera alla nuova puntata del Gf vip 5, Andrea Zelletta aveva dato dalla Casa della “sfigata” a Francesca, dopo che quest’ultima presentatasi nello studio del programma come ospite aveva etichettato l’ex tronista di Uomini e donne con l’appellativo “comodino”. Ma cosa avrebbe provocato i rimproveri di Signorini e della Elia verso il gieffino vip? Ad aver ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 ottobre 2020)è stato bacchettato in studiodecima puntata del Gf vip 5, quando ad un certo punto con Alfonso Signorini e Antonella Elia ha affrontato il tema dell’acceso scontro avuto a distanzanona puntata con l’ormai ex concorrente vip del reality, Franceska Pepe. In occasione dello scontro tra i due giovani, ripercorso ieri seranuova puntata del Gf vip 5,aveva dato dCasa della “sfigata” a Francesca, dopo che quest’ultima presentatasi nello studio del programma come ospite aveva etichettato l’ex tronista di Uomini e donne con l’appellativo “comodino”. Ma cosa avrebbe provocato i rimproveri di Signorini e della Elia verso il gieffino vip? Ad aver ...

Giusercole : Secondo me quando lunedì sera Alfonso dirà: 'La prima Vip ad essere salvata è MRT....La seconda Vip ad essere salva… - FrajamaMatahari : @GrandeFratello Andrea antipatico al 10000% ma chi è cosa ha fatto vip anke lui???? - _patasnello_ : RT @letterstohaz: Settimana scorsa Elisabetta”No ma Matilde non puoi uscire sei troppo forte. VIP ELIMINATA: MATILDE BRANDI. Questa notte “… - Elena52199033 : RT @letterstohaz: Settimana scorsa Elisabetta”No ma Matilde non puoi uscire sei troppo forte. VIP ELIMINATA: MATILDE BRANDI. Questa notte “… - debbasmind : RT @letterstohaz: Settimana scorsa Elisabetta”No ma Matilde non puoi uscire sei troppo forte. VIP ELIMINATA: MATILDE BRANDI. Questa notte “… -